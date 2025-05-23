17-летний Ламин Ямаль продлит контракт с «Барселоной» до 2030 года — Скира

Полузащитник испанской «Барселоны» Ламин Ямаль продлит контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что срок нового соглашения будет рассчитан до 2030 года. Зарплата футболиста составит € 9 млн в год плюс бонусы. Его зарплата будет увеличиваться год от года, пока не достигнет € 18 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании 17-летний Ламин Ямаль провёл 34 матча, в которых отметился девятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Также на счету испанского футболиста 13 игр, пять голов и три результативные передачи в Лиге чемпионов УЕФА.