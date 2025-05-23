Клод Макелеле: Александр Мостовой — это уровень Зидана и Баллака

52-летний экс-полузащитник «Сельты», «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле ответил на вопросы о своём бывшем одноклубнике в составе галисийцев Александре Мостовом.

— Не так давно Мостовой жаловался, что как только вы ушли из «Сельты» в «Реал», то забыли про него и больше не писали и не звонили. Есть что ответить?

— Ха-ха, это он обо мне забыл! Но если серьёзно, то игра за «Сельту» — самый счастливый момент для меня в футболе, потому что там я ощущал невероятную человеческую «химию». Особенно с Мостовым! Почти каждый свой пас я отдавал ему, а Карпин, который играл на правом фланге, постоянно кричал, что он открыт.

Думаю, Мостовой расстроился, когда я уехал в «Реал», потому что была потеряна как раз вот эта «химия». Мы друг друга чувствовали. То, что делал с Зинедином Зиданом в «Реале», я делал уже до этого с Мостовым. Саша всегда в моём сердце.

— Каким вы запомнили его как игрока?

— Он мог достичь ещё большего. Великий! Мостовой бы играл в любом клубе мира. Саша — настоящий лидер, двуногий, прекрасный дриблинг. Мостовой — это уровень Зидана, Баллака, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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