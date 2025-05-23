«Ньюкасл» показал новую домашнюю форму на сезон-2025/2026

Английский «Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте представил домашнюю форму на новый сезон.

«Мы с гордостью представляем нашу новую домашнюю форму adidas для сезона-2025/2026 – свежий взгляд на легендарные чёрно-белые полосы. Ребята впервые наденут её в это воскресенье, когда мы встретимся с «Эвертоном» на «Сент-Джеймс Парк», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 66 очков за 37 матчей. Ранее чемпионство уже обеспечил себе «Ливерпуль». Команда заработала 83 очка за аналогичное количество игр.