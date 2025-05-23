Клод Макелеле: Смертин — суперчеловек. Я называл его лошадью

52-летний экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле поделился воспоминаниями о своём одноклубнике в составе лондонцев Алексее Смертине.

— В «Челси» вы собрали ещё одного русского в свою коллекцию — Смертина. Какой он?

— Суперчеловек. Очень приятный, вежливый, много милых бесед у нас было. Я его называл лошадью, потому что он постоянно бегал на поле, никогда не останавливался.

— Видимо, вас вряд ли удивит, что сейчас он постоянно бегает марафоны.

— Нисколько не удивлён! Очень логичное продолжение карьеры для него, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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