Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клод Макелеле: Смертин — суперчеловек. Я называл его лошадью

Клод Макелеле: Смертин — суперчеловек. Я называл его лошадью
Комментарии

52-летний экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле поделился воспоминаниями о своём одноклубнике в составе лондонцев Алексее Смертине.

— В «Челси» вы собрали ещё одного русского в свою коллекцию — Смертина. Какой он?
— Суперчеловек. Очень приятный, вежливый, много милых бесед у нас было. Я его называл лошадью, потому что он постоянно бегал на поле, никогда не останавливался.

— Видимо, вас вряд ли удивит, что сейчас он постоянно бегает марафоны.
— Нисколько не удивлён! Очень логичное продолжение карьеры для него, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Карпин и Мостовой принимали у меня экзамен, как пить водку». Истории великого Макелеле
Эксклюзив
«Карпин и Мостовой принимали у меня экзамен, как пить водку». Истории великого Макелеле

Видео: Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android