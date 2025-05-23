Деку рассказал, как «Барселоне» заменить Роберта Левандовского

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, как сине-гранатовым можно будет заменить центрального нападающего Роберта Левандовского. Деку подчеркнул, что каталонцы могут сделать это при помощи внутренних резервов. Польскому форварду 36 лет, его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2026-го.

«У нас есть игроки, которые могут справиться с этим. Например, Ферран, Дани Ольмо — они способны играть на позиции «фальшивой девятки». Так что у нас есть внутренние резервы, с помощью которых мы можем справиться с потерей Роберта, если эта потеря произойдёт. Но нужно помнить, что на сегодняшний день только одна команда использует ярко выраженного центрального нападающего — это «Интер». У «Арсенала» его нет, у «ПСЖ» тоже», — приводит слова Деку издание Mundo Deportivo.