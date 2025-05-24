«Краснодар» — «Динамо» Москва: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 24 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга «Краснодар» на выезде одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил Виктор Са.
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 64 очка.
Комментарии
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