«Зенит» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч 30-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Зенит» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Страна». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Ахмат» — 14-й.

На протяжении последних шести лет санкт-петербургский «Зенит» неизменно становился чемпионом страны.