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«Зенит» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч 30-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Зенит» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч 30-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Зенит» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Страна». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Ахмат» — 14-й.

На протяжении последних шести лет санкт-петербургский «Зенит» неизменно становился чемпионом страны.

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Турнирная таблица РПЛ
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