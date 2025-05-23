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«Зенит» примет участие в акции «Поющие мосты» в честь столетия клуба

«Зенит» примет участие в акции «Поющие мосты» в честь столетия клуба
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Одним из этапов празднования столетнего юбилея «Зенита» станет участие в акции «Поющие мосты». На пролёте разведённого Дворцового моста с помощью проекторов будет показан ролик в честь дня рождения петербургского футбольного клуба. Специальными гостями мероприятия станут известные экс-футболисты «Зенита» Данни, Доменико Кришито, Юрий Лодыгин и Бруну Алвеш.

«В ночь на 25 мая, чуть более чем через час после наступления 100-летнего юбилея клуба, петербуржцы и гости города увидят уникальное световое шоу на одном из пролётов разведённого Дворцового моста.

Пролёт, расположенный со стороны Зимнего дворца, по традиции превратится в гигантский экран площадью более 500 квадратных метров, на котором при помощи мощных проекторов будет показано уникальное видео, созданное специально ко дню рождения сине-бело-голубых.

Начало шоу — в 1:10 по петербургскому времени, сразу после разведения Дворцового моста», — сообщила клубная пресс-служба.

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