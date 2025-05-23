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«Это всё неправильно». Бубнов — о заявлении игрока «Локомотива» Тикнизяна

«Это всё неправильно». Бубнов — о заявлении игрока «Локомотива» Тикнизяна
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о заявлении защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна. Ранее Тикнизян выразил недовольство количеством игрового времени в команде и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.

«Видимо, там его уже достали. Достали, и он уже взведён, и очень серьёзно. И поэтому такой демарш. Это всё неправильно. И тем более себя говном называть. Ну никак говном себя нельзя [называть], он не говно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Наир Тикнизян провёл 23 матча, в которых забил два мяча. Он не выходил на поле в последних трёх матчах.

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