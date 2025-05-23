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Гершкович: у «Краснодара» больше шансов на золото, но «Динамо» может испортить праздник

Гершкович: у «Краснодара» больше шансов на золото, но «Динамо» может испортить праздник
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Российский тренер Михаил Гершкович высказался о решающих матчах 30-го тура чемпионата России. 24 мая «Краснодар» дома сыграет с московским «Динамо», а санкт-петербургский «Зенит» — с грозненским «Ахматом».

«У «Краснодара» шансы в чемпионской гонке предпочтительнее. Играют дома, осталась одна решающая игра. Думаю, там микроклимат достаточно хороший, все понимают, что надо только победить, тогда чемпионство будет в руках. «Зенит» тоже играет дома, наверняка победит, но не всё зависит от них. Честно скажу, у меня особо нет предпочтений в этой гонке. Хочется, чтобы чемпионом стал сильнейший, а это всё покажет игра.

«Динамо» на ходу, тоже может испортить праздник «Краснодару», игра будет непростая. Игра у динамовцев поменялась с точки зрения дисциплины и понимания заданий. Но если «Краснодар» не обыграет «Динамо», значит, они недостойны быть чемпионом. Тут формула простая», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (64). «Зенит» (63) располагается на втором месте, «Динамо» (56) — на четвёртом.

Турнирная таблица РПЛ
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