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Карпин рассказал, что считает своим главным достижением за время работы в сборной России

Карпин рассказал, что считает своим главным достижением за время работы в сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что считает своим главным достижением за всё время работы во главе национальной команды. Карпин работает во главе сборной с 2021 года. В феврале 2025-го специалист покинул «Ростов».

«Не знаю, можно ли это назвать достижением или нет, но, даже несмотря на те непростые условия, в которых мы находимся, футболисты с огромным желанием приезжают в национальную команду. Они выкладываются по полной, отдаются игре, вне зависимости от того, какой это матч и с кем. Что-то может получаться, что-то нет, однако претензий по самоотдаче в последние два года не было ни разу. Вот это самое главное», — приводит слова Карпина издание «Российская газета».

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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