«Факел» поздравил регион с 300-летием со дня образования Воронежской губернии

«Факел» в социальных сетях поздравил болельщиков с 300-летием со дня образования Воронежской губернии. Завтра, 24 мая, в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов», после чего покинет Российскую Премьер-Лигу.

«В этом году мы отмечаем 300-летие со дня образования Воронежской губернии. Процветания нашему региону, а его жителям – здоровья и благополучия!

Завтрашний матч мы посвятим этой значительной дате. И предлагаем принять участие во флешмобе – на 300-й секунде (с началом шестой минуты матча) наша Южная трибуна затянет песню «Колхозный панк». Присоединяйтесь! Давайте споём по-настоящему громко», — написано в сообщении клуба.