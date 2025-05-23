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«Факел» поздравил регион с 300-летием со дня образования Воронежской губернии

«Факел» поздравил регион с 300-летием со дня образования Воронежской губернии
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«Факел» в социальных сетях поздравил болельщиков с 300-летием со дня образования Воронежской губернии. Завтра, 24 мая, в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов», после чего покинет Российскую Премьер-Лигу.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом году мы отмечаем 300-летие со дня образования Воронежской губернии. Процветания нашему региону, а его жителям – здоровья и благополучия!

Завтрашний матч мы посвятим этой значительной дате. И предлагаем принять участие во флешмобе – на 300-й секунде (с началом шестой минуты матча) наша Южная трибуна затянет песню «Колхозный панк». Присоединяйтесь! Давайте споём по-настоящему громко», — написано в сообщении клуба.

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