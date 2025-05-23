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«Зенит» открыл уникальный мурал столетия в честь своего юбилея

Санкт-петербургский «Зенит» открыл уникальный арт-объект в честь своего юбилея. Мурал столетия представляет собой витражное изображение высотой 20 метров.

Фото: ФК Зенит

«Этот мурал размером 12х20 метров — символ преемственности времён в истории клуба: это и зеркало, показывающее настоящее, и окно, сквозь которое можно заглянуть в прошлое или будущее.

Главный элемент мурала — собирательный образ футболиста «Зенита» в ретроформе, объединяющей сразу несколько эпох, от начала начал и «Сталинца» до конца 1970-х годов. За его спиной — узнаваемые петербургские доминанты: Медный всадник, Петропавловская крепость, Ростральная колонна, Дворцовый мост, «Лахта Центр» как символ нового Петербурга и сине-бело-голубое небо лучшего города мира.

Витраж обрамлён арочной композицией, в которой угадываются важные составляющие культурного кода «Зенита» и Петербурга: кораблик с прежней эмблемы клуба, грифоны Банковского моста, чемпионские кубки, «Газпром Арена», — написала пресс-служба клуба.