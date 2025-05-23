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«У нас есть привилегия». Тренер «Челси» Мареска — о борьбе за попадание в Лигу чемпионов

«У нас есть привилегия». Тренер «Челси» Мареска — о борьбе за попадание в Лигу чемпионов
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о предстоящем матче 38-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест». Встреча состоится 25 мая. Кроме этого, в среду, 28 мая, «Челси» сыграет с испанским «Бетисом» в финале Лиги конференций.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это показывает, насколько сложна Премьер-лига, когда так много команд вовлечено в борьбу [за европейскую квалификацию]. Мы рады быть там и, конечно, хотим финишировать наилучшим образом. Нам очень повезло в том смысле, что если мы выигрываем и делаем свою работу, то нам не нужно обращать внимания на другие результаты. Если мы не выигрываем, мы должны обратить на это внимание. У нас есть привилегия, потому что это зависит от нас.

Сейчас всё внимание сосредоточено на воскресном матче с «Форест», это самая важная игра на данный момент. Я всегда говорю, что следующий матч всегда самый важный. После мы сосредоточимся на среде. Нам, конечно, нужно будет внести изменения в подготовку к этим играм. Нам нужно будет провести ротацию и внести изменения в игру, потому что у нас недостаточно времени, чтобы восстановить игроков и зарядиться энергией в период с воскресенья по среду», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 66 очков за 37 матчей. «Ноттингем Форест» (65) находится на седьмой строчке. «Челси» будет выступать в Лиге чемпионов в случае победы, в случае ничьей придётся ориентироваться на результаты «Астон Виллы» и «Ньюкасл Юнайтед».

Турнирная таблица АПЛ
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