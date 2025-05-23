Гершкович: нет никакой логики в увольнении Семака, если «Зенит» останется без трофеев

Российский тренер Михаил Гершкович отреагировал на разговоры о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита». Клуб вылетел из Кубка России за шаг до Суперфинала, а в РПЛ петербуржцы идут на втором месте за тур до конца сезона.

«Не вижу никакой логики в тренерских перестановках в «Зените», если команда останется без трофеев в этом году. Семак шесть лет подряд становился чемпионом, если на седьмой займёт второе место — всё бывает. На мой взгляд, никакой паники быть не должно, да её и нет там, поскольку с Семаком продлили контракт, он один из сильнейших тренеров России. Думаю, всё останется на местах. Это было бы разумно», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.