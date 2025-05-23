Энцо Мареска заверил, что Энцо Фернандес останется в «Челси»

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска опроверг слухи о возможном уходе полузащитника Энцо Фернандеса из клуба. Ранее сообщалось, что Фернандес может присоединиться к мадридскому «Реалу» этим летом.

«Он является основным игроком для нас. Он один из капитанов, лидеров, и он был очень хорош. В следующем сезоне он может стать ещё лучше, начиная с первого дня. Нечего говорить о спекуляциях. Он сосредоточен на нас, и это самое главное.

Остаётся ли Фернандес? Да», — приводит слова Марески Sky Sports.

В текущем сезоне чемпионата Англии 24-летний Энцо Фернандес провёл 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.