РУСАДА в апреле впервые с начала года проверило на допинг футболистов «Спартака»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле впервые с начала 2025 года протестировало футболистов московского «Спартака». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

По данным источника, в составе «Спартака» были протестированы защитник Никита Чернов и полузащитник Данил Пруцев. Всего за первые четыре месяца прошёл проверку на допинг 41 футболист (10 — в январе, 0 — в феврале, 19 — в марте, 12 — в апреле).

«Спартак» набрал 54 очка в 29 матчах и занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место. Красно-белые имеют теоретическую возможность подняться на третье место — для этого им нужна собственная победа дома над «Химками», а также выездное поражение московского «Динамо» от «Краснодара» и не выигрыш ЦСКА на своём поле у «Пари НН».