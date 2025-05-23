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Клод Макелеле рассказал, каким запомнил Романа Абрамовича в «Челси»

Клод Макелеле рассказал, каким запомнил Романа Абрамовича в «Челси»
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Бывший футболист «Челси» Клод Макелеле поделился воспоминаниями об экс-владельце лондонского клуба Романе Абрамовиче.

— Вы играли в «Челси», когда клубом владел Роман Абрамович. Какой он человек?
— Исключительный. Роман очень любил футбол. Для меня футбол — смысл жизни, и для Абрамовича он тоже был смыслом жизни. Он постоянно задавал вопросы по тактике, спрашивал, почему так, а не этак. Часто приглашал поужинать с ним и его женой.

— Как Абрамович убедил вас перейти в «Челси»?
— У него было много денег, ха-ха. Но я почувствовал, что он действительно очень сильно хотел видеть меня в «Челси». И это подкупило и сыграло свою роль в моём выборе. Я рад, что «Челси» стал таким известным клубом, когда я за него играл, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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