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«Реал» Мадрид объявил об уходе Карло Анчелотти

«Реал» Мадрид объявил об уходе Карло Анчелотти
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Пресс-служба мадридского «Реала» объявила, что главный тренер команды Карло Анчелотти покинет клуб. Отмечается, что стороны пришли к соглашению расторгнуть действующий контракт итальянского специалиста.

«Наш клуб хочет выразить свою благодарность и любовь тому, кто является одной из величайших легенд «Реала» и мирового футбола. Карло Анчелотти руководил нашей командой во время одного из самых успешных этапов за всю нашу 123-летнюю историю и стал самым титулованным тренером клуба, выиграв три Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, два чемпионата Испании, два Кубка и Суперкубка страны. В общей сложности Карло выиграл 15 титулов за шесть лет работы во главе «Реала». Клуб желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — сказано в сообщении пресс-службы «Реала», которое было опубликовано на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренером мадридского «Реала» станет Хаби Алонсо.

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