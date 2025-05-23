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Объявлены судейские назначения на матчи 30-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 30-го тура РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги. По итогам этого тура будет определён чемпион России сезона-2024/2025. Все игры пройдут в один день — 24 мая.

24 мая (суббота)

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Химки»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Захаров; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Иван Сараев; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Акрон» – «Локомотив»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Константин Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.

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