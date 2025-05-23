Сборная Англии опубликовала состав на матчи с Андоррой и Сенегалом

Стал известен состав сборной Англии на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Андоррой и товарищескую игру с Сенегалом. Англия сыграет с Андоррой на выезде 7 июня, а 10 июня дома примет Сенегал.

Фото: Сборная Англии

Состав сборной Англии:

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Бёрнли»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Дэн Бёрн («Ньюкасл Юнайтед»), Трево Чалоба, Ливай Колуилл, Рис Джеймс (все — «Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Кайл Уокер («Милан»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Конор Галлахер («Атлетико» Мадрид), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Кёртис Джонс («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие: Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Гарри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Аль-Ахли»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).