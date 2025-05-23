Гершкович: Подмосковье обязано иметь клуб в РПЛ — «Химки» должны решить вопрос с лицензией

Российский тренер Михаил Гершкович высказался о подмосковных «Химках». У клуба есть серьёзные проблемы с финансами и большая задолженность по зарплатам. Это ставит под угрозу лицензирование красно-чёрных на следующий сезон РПЛ.

— Проблемные «Химки» нужны РПЛ?

— Лицензирование для такого и существует, чтобы заранее избежать проблем, которые могут возникнуть. Если они решат все вопросы, то милости просим. А если нет — не стоит рисковать будущим календарём и составом команды в лиге. «Химкам» надо приложить все силы, чтобы предоставить документы для лицензии. Они уже достаточно давно играют в РПЛ, были в Первой лиге. Подмосковье обязано иметь команду в РПЛ — богатый регион, есть традиции не только в футболе. Мне кажется, «Химки» решат вопрос с лицензированием», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.