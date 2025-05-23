Клод Макелеле вспомнил, как Александр Мостовой передумал уходить из «Сельты» из-за него

52-летний экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле рассказал, как в своё время Александр Мостовой передумал уходить из «Сельты» из-за него.

— Вы играли в той версии «Сельты», которая очень близка российским фанатам, потому что там были Карпин и Мостовой. Это правда, что Александр звонил вам и, по сути, убедил перейти в «Сельту»?

— В какой-то степени да, но главную роль в том переходе сыграл главный тренер «Сельты» Виктор Фернандес. Он очень хотел видеть меня в своей команде. Когда я уже принял решение уйти из «Марселя» в «Сельту», Мостовой звонил мне. И, я помню, Саша в то время был очень недоволен составом «Сельты» и тем, что происходило в команде. Но когда Мостовой узнал, что я перехожу в «Сельту», он решил остаться. Я был удивлён, насколько классной командой оказалась «Сельта», а потом я очень близко подружился с Мостовым и Карпиным. Они прекрасные, щедрые и очень душевные люди, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.