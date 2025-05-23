Валерий Карпин ответил, относятся ли сейчас к сборной России лучше, чем раньше

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, нет ли у него ощущения, что сейчас к национальной команде относятся лучше, чем раньше. Карпин работает во главе сборной с 2021 года. В феврале 2025-го специалист покинул «Ростов».

«Возможно, есть такое, да. Мне кажется, болельщики понимают ту непростую ситуацию, в которой мы находимся. Плюс хочешь не хочешь, но на настроение людей влияют последние результаты. Если бы они были иными, то, наверное, отношение к нам было бы похуже», — приводит слова Карпина издание «Российская газета».

Сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.