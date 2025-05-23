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Стала известна бригада арбитров на решающий матч «Зенита» в РПЛ

Стала известна бригада арбитров на решающий матч «Зенита» в РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги. В частности, стала известна бригада арбитров на матч «Зенит» — «Ахмат». По итогам этой игры петербургский клуб может стать чемпионом страны в седьмой раз подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бригада арбитров на матч «Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.

Для завоевания чемпионства «Зениту» обязательно нужно побеждать в этой встрече. При этом в параллельной игре «Краснодар» должен потерять очки.

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