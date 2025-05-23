Стала известна бригада арбитров на решающий матч «Зенита» в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги. В частности, стала известна бригада арбитров на матч «Зенит» — «Ахмат». По итогам этой игры петербургский клуб может стать чемпионом страны в седьмой раз подряд.

Бригада арбитров на матч «Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.

Для завоевания чемпионства «Зениту» обязательно нужно побеждать в этой встрече. При этом в параллельной игре «Краснодар» должен потерять очки.