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Стал известен состав молодёжной сборной России на товарищеские матчи с Узбекистаном

В состав молодёжной сборной России на товарищеские матчи со сверстниками из Узбекистана включены 30 игроков. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Две товарищеские встречи состоятся 5 и 8 июня в Фергане (Узбекистан) на стадионе «Истиклол».

Состав молодёжной сборной России:

Вратари: Александр Дёгтев («Сочи»), Михаил Цулая («Арсенал» Тула), Даниил Веселов («Локомотив» Москва), Тимофей Митров («Шинник» Ярославль).

Защитники: Джамалудин Абдулкадыров (ЦСКА Москва), Никита Бозов («Балтика» Калининград), Егор Гузиев («Сатурн» Раменское), Герман Игнатов («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Лепский («Сокол» Саратов), Никита Лобов, Иван Шилёнок (оба – «Зенит-2» Санкт-Петербург), Илья Рожков («Рубин» Казань), Михаил Рядно («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Александров, Денис Боков, Виктор Окишор (все – «Динамо» Москва), Алексей Барановский («Оренбург»), Кирилл Глебов (ЦСКА Москва), Тимур Иванов («Зенит-2» Санкт-Петербург), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Вадим Раков («Локомотив» Москва), Егор Смелов («Динамо» Москва), Михаил Щетинин («Факел» Воронеж).

Нападающие: Сергей Грибов («Акрон» Тольятти), Константин Дорофеев («Туран» Казахстан), Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону).