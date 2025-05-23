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Нобель Арустамян: важный итог сезона — в РПЛ засверкали молодые российские звёзды

Нобель Арустамян: важный итог сезона — в РПЛ засверкали молодые российские звёзды
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Российский журналист Нобель Арустамян высказался о сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Завтра завершается чемпионат России. Второй год подряд он дарит нам бешеную интригу до последнего тура. И как и год назад, с нетерпением ждём матча «Краснодар» – «Динамо».

Ещё до финала сезона отмечу важный его итог. В РПЛ не просто появились, а засверкали молодые российские звёзды – которых мы открываем далеко не каждый год. Осенью все восторгались Алексеем Батраковым. В 19 лет парень ворвался в РПЛ, сходу начал отдавать и забивать и даже стал самым молодым капитаном в истории «Локомотива». Казалось: уже супер – есть свежая фигура в нашем футболе. Так весной в ЦСКА заблистал и Матвей Кисляк – он стал одним из ключевых механизмов ЦСКА Николича, взобрался с ним в топ-3 РПЛ и дошёл до финала Кубка.

Очень круто видеть в деле Батракова и Кисляка каждый тур», — написал Арустамян в телеграм-канале.

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