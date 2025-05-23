Итальянский специалист Карло Анчелотти попрощался с мадридским «Реалом», опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети X. Ранее «сливочные» объявили, что Анчелотти покинет клуб по завершении текущего сезона.

«Сегодня мы расстаёмся вновь. Сегодня я снова вспоминаю каждый момент, который пережил за время этого замечательного второго периода в «Реале». Это были незабываемые годы, невероятное путешествие, наполненное эмоциями, титулами и прежде всего гордостью представлять эмблему клуба. Спасибо президенту Флорентино Пересу, клубу, моим игрокам, сотрудникам, уникальной фан-базе, которая всегда заставляла меня чувствовать себя одним из них.

То, чего мы достигли вместе, навсегда останется в памяти болельщиков «Реала», не только из-за самих побед, но ещё и из-за того, как мы их добились. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Теперь начинается новое приключение. Но моя связь с «Реалом» вечна. Скоро увидимся. Hala Madrid, вот и всё», — написал Анчелотти.