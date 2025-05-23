В академии ЦСКА первыми в России внедрили систему подготовки юных футболистов команд ЮФЛ

Академия ПФК ЦСКА внедрила высокотехнологичную экосистему B-SiGHT, которая помогает следить за физическим, ментальным и биомеханическим состоянием молодых футболистов, сообщается на официальном сайте ЦСКА. Данная экосистема обрабатывает большие массивы данных с помощью искусственного интеллекта, превращая их в понятные выводы и рекомендации буквально за считанные секунды. Академия ЦСКА стала первой в России, где такая система применяется на всех уровнях — от младших команд до участников ЮФЛ.

«Раньше на обработку информации уходили часы. Сейчас — всего несколько секунд. Это экономит время и делает нашу работу с ребятами точнее и эффективнее», — приводит слова тренера по физической подготовке академии ЦСКА Кирилла Кивгазова пресс-служба армейцев.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Отметим, что ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги этого сезона, набрав 56 очков за 29 матчей. Также армейцы сыграют в Суперфинале Кубка России с «Ростовом».