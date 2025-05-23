Клод Макелеле: постоянно слышал русский мат от Карпина и Мостового, а потом и меня научили

52-летний экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле поделился воспоминаниями о совместном времяпровождении с Валерием Карпиным и Александром Мостовым. В своё время все они вместе выступали за «Сельту».

— Как вы вместе с Карпиным и Мостовым тусили, отрывались, дружили?

— На тренировках мы постоянно были вместе. Так как я приехал в «Сельту» будучи одиноким, я постоянно ужинал то у Карпина, то у Мостового, а иногда мы встречались все втроём. Это был очень узкий круг общения. Постоянно слышал вот это вот: «##### #####, тьфу #####, пасуй #####». А я не понимал, что это значит, но потом они меня научили! Потом эти слова уже знала вся команда, потому что кричали они очень громко. Карпин и Мостовой ненавидели проигрывать, настоящие мастера, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.