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Энцо Мареска высказался о проблеме неудачных матчей «Челси» на выезде

Энцо Мареска высказался о проблеме неудачных матчей «Челси» на выезде
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о неудачных результатах в выездных матчах английской Премьер-лиги. В 2025 году «Челси» одержал только одну победу в чемпионате Англии на выезде. 20 апреля команда обыграла «Фулхэм» (2:1) в матче 33-го тура АПЛ.

«Возможно, это то, что мы должны проанализировать во время летнего или короткого перерыва. Мне нравится анализировать игру за игрой. Я думаю, что мы провели несколько матчей, в которых не заслуживали поражения или ничьей. Но если мы проигрываем на выезде, на то есть причина, и мы собираемся использовать перерыв, чтобы понять почему.

Мы выиграли почти все матчи дома, так что это тоже хорошая часть. Я не думаю, что это психологическая проблема. Но, без сомнения, есть кое-что, что нам нужно улучшить», — приводит слова Марески Sky Sports.

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