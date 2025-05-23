«Крылья Советов» получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/2026

Самарские «Крылья Советов» получили лицензию РФС для участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

«Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с РФС и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов. На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора в решение существующих проблем.

При этом мы понимаем, что бюджет клуба, а также наши планы по погашению задолженности перед «РТ-Капитал» подразумевают необходимость максимально эффективно распределять ресурсы клуба в течение сезона. Перед клубом по-прежнему будут ставиться задачи по достижению спортивного результата, выполнению финансовых показателей, а также по развитию спортивной вертикали. Задачи амбициозные, но при этом достижимые», — сказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 29 матчей.