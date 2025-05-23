Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлена бригада арбитров на решающий матч «Краснодара» в чемпионской гонке

Объявлена бригада арбитров на решающий матч «Краснодара» в чемпионской гонке
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги. В частности, стала известна бригада арбитров на матч «Краснодар» — «Динамо». По итогам этой игры южный клуб может стать чемпионом страны впервые в своей истории.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

Напомним, в случае победы «Краснодар» гарантированно станет чемпионом России сезона-2024/2025. Если же «быки» сыграют вничью или проиграют, а в параллельном матче «Зенит» обыграет «Ахмат», то именно петербуржцы завоюют чемпионский титул.

Таблица РПЛ
Материалы по теме
«Зенит» наконец-то свергнут! Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва
«Зенит» наконец-то свергнут! Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android