Объявлена бригада арбитров на решающий матч «Краснодара» в чемпионской гонке

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги. В частности, стала известна бригада арбитров на матч «Краснодар» — «Динамо». По итогам этой игры южный клуб может стать чемпионом страны впервые в своей истории.

«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

Напомним, в случае победы «Краснодар» гарантированно станет чемпионом России сезона-2024/2025. Если же «быки» сыграют вничью или проиграют, а в параллельном матче «Зенит» обыграет «Ахмат», то именно петербуржцы завоюют чемпионский титул.