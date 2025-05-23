Наир Тикнизян не полетит с «Локомотивом» на матч с «Акроном» после своих резких слов

Фланговый защитник Наир Тикнизян не полетит с «Локомотивом» в Самару на матч с «Акроном». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

После прошлого матча московского клуба Наир дал резонансное интервью. В нём он пожаловался на своё положение в команде, заявив, что чувствует себя «последним говном». Также Тикнизян открыто попросил руководство «Локомотива» отпустить его из клуба ближайшим летом.

Ранее в СМИ появилась информация, что за эти заявления Тикнизяна отстранили от тренировок с основной командой «Локомотива». Однако главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов эту информация не подтвердил.