Спортдиректор «Барселоны» Деку рассказал, пытался ли «Реал» Мадрид купить Ламина Ямаля

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, получали ли каталонцы предложения о продаже вингера Ламина Ямаля. Деку подчеркнул, что от мадридского «Реала» таких предложений не поступало.

«Да, в прошлом сезоне да, в этом пока нет, но мы хотим, чтобы он остался. Предложений нет, потому что мы не собираемся их рассматривать, но «ПСЖ» спрашивал, «Мадрид» — нет», — приводит слова Деку издание Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Ямаль планирует продлить контрактное соглашение с «Барселоной». Отмечалось, что заработная плата испанского нападающего вырастет до € 8 млн в год. На текущий момент оклад Ямаля составляет € 420 тыс. за сезон. Действующий контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.