Клод Макелеле: когда впервые увидел Карпина, не мог поверить, что он русский

52-летний экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Валерии Карпине. Они вместе выступали за «Сельту».

— Теперь про Карпина. Правильно понимаю, что до «Сельты» вы не так часто играли опорника, а больше на правом фланге? Но так как в «Сельте» уже был Карпин, вас поставили в центр.

— Не совсем так. До «Сельты» я уже играл в центре поля, пусть и не так часто. В «Сельте» мне пришлось осознавать позицию в центре поля заново, но в итоге я понял, как мне нравится управлять игрой.

— Каким запомнили Карпина?

— Очень сильный игрок. Удар отличный, дриблинг прекрасный, лидер. Ненавидит проигрывать. Очень физически был развит. Когда я впервые с ним увиделся, не мог поверить, что он русский. Меня поразило его чувство юмора. Мостовой и Карпин меня ввели в свой русский круг общения, мы были маленькой семьёй.

— Они как-то прикалывались над остальной командой?

— Да, но подробностей этих приколов вы никогда от меня не услышите! — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.