«Смысла мало». Карпин ответил, почему в Европе выступает так мало российских футболистов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, почему российских футболистов не так много в европейских клубах. На сегодняшний день в Европе, среди прочих, играют Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Магомед Оздоев и Фёдор Чалов (ПАОК), а также Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

— Почему наших футболистов так мало в Европе?

— Так у нас и раньше немногие уезжали.

— После 2000-х — да.

— Когда наши клубы выступали в еврокубках, у нас в Европе было ненамного больше россиян, чем сейчас. Даже меньше, по-моему. Наши игроки не видят большого смысла ехать за границу зачастую на меньшие деньги, чем в России, — приводит слова Карпина издание «Российская газета».

Валерий Карпин работает во главе сборной с 2021 года. В феврале 2025-го специалист покинул футбольный клуб «Ростов».