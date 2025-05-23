«Останови жену». Александр Бубнов дал совет Наиру Тикнизяну

Бывший футболист Александр Бубнов обратился к защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну после заявления игрока железнодорожников. Ранее Тикнизян выразил недовольство количеством игрового времени в команде и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.

«Ну ни в коем случае, Наир, нельзя в эти дела запускать свою жену. Останови её. Она пишет, ты там плачешь, и поехала, накатила на Галактионова — Галактионов вообще там главный враг его», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Наир Тикнизян провёл 23 матча, в которых забил два мяча. Он не выходил на поле в последних трёх матчах. Женой Наира Тикнизяна является телеведущая Яна Ромашкина.