Клод Макелеле сравнил Романа Абрамовича и Флорентино Переса

52-летний экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле провёл параллель между президентом «Реала» Флорентино Пересом и экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Он назвал их обоих великими президентами, которые понимают футбол.

— Кто круче: Роман Абрамович или Флорентино Перес?

— Они разные. Это два человека, которые изменили мою жизнь. Два бизнесмена, два великих президента, которые действительно понимают футбол, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Абрамович уже не является владельцем «Челси», а Перес до сих пор занимает пост президента «Реала».