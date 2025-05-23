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Клод Макелеле сравнил Романа Абрамовича и Флорентино Переса

Клод Макелеле сравнил Романа Абрамовича и Флорентино Переса
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52-летний экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле провёл параллель между президентом «Реала» Флорентино Пересом и экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Он назвал их обоих великими президентами, которые понимают футбол.

— Кто круче: Роман Абрамович или Флорентино Перес?
— Они разные. Это два человека, которые изменили мою жизнь. Два бизнесмена, два великих президента, которые действительно понимают футбол, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Абрамович уже не является владельцем «Челси», а Перес до сих пор занимает пост президента «Реала».

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