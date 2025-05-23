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Экс-игрок ЦСКА Одиа: знаю Эджуке, его тоже называли Чиди

Экс-игрок ЦСКА Одиа: знаю Эджуке, его тоже называли Чиди
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Чиди Одиа высказался о другом экс-игроке армейской команды — Чидере Эджуке. Он высоко оценил футбольные навыки нигерийского вингера, который ныне выступает в «Севилье». По мнению Одиа, Чидера Эджуке сможет закрепиться в составе испанской команды.

«Я знаю Эджуке, он хороший игрок. Слышал, что болельщики тоже называли его Чиди. Классный футболист, думаю, он даже быстрее меня! Сейчас вот в «Севилье». Многие думают, что это не его уровень, но всем бывает тяжело. А у Эджуке ещё есть время», — сказал Одиа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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