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«В первую очередь нужно побеждать самим». Игрок «Зенита» Ерохин — о чемпионской гонке РПЛ

«В первую очередь нужно побеждать самим». Игрок «Зенита» Ерохин — о чемпионской гонке РПЛ
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о борьбе за чемпионство перед последним туром сезона-2024/2025 чемпионата России. 24 мая санкт-петербургский «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом», а «Краснодар» — с московским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вы верите, что «Динамо» сможет отобрать у «Краснодара» очки?
— Ситуация такова, что нам в первую очередь нужно побеждать самим, вне зависимости от того, как будут складываться дела в Краснодаре. На этом мы и должны сконцентрироваться. Расклад перед последним туром очень похож на прошлогодний, за исключением того, что сейчас на чемпионство претендуют не три, а две команды, — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 64 очка за 29 матчей. «Зенит» (63) располагается на второй строчке. Чтобы стать чемпионом, «Зениту» нужно выиграть и ждать потери очков от «Краснодара». «Зенит» сможет стать чемпионом и в случае ничьей, если «Краснодар» проиграет.

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