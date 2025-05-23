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Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на информацию о получении клубом лицензии РФС

Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на информацию о получении клубом лицензии РФС
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов отреагировал на информацию о получении подмосковным клубом лицензии Российского футбольного союза. Ранее инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщал, что «Химкам» выдали временную лицензию.

— Правда, что «Химки» получили временную лицензию РФС до 20 июня?
— У меня нет такой информации.

— То есть решение РФС ещё неизвестно?
— У меня нет информации. К сожалению, ни с кем не общался. Дождитесь ответа. Сегодня-завтра она должна быть, — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Химки» за тур до завершения сезона РПЛ занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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