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Анчелотти ответил на вопрос о возможном возвращении в «Реал»

Анчелотти ответил на вопрос о возможном возвращении в «Реал»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном возвращении в мадридский клуб в будущем. Ранее сегодня было официально объявлено, что итальянский специалист покинет «Реал» по окончании текущего сезона. Он продолжит свою тренерскую карьеру в сборной Бразилии.

«Хочу ли я вернуться в «Реал» после ухода из сборной Бразилии? Это то, чего я не знаю (улыбается). Мне не хочется тренировать другой клуб после «Реала»… Я это уже говорил ранее и придерживаюсь этого мнения до сих пор. В будущем… Я не знаю. Самое главное было добиться успеха в «Реале», — приводит слова Анчелотти издание AS.

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