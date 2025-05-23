Хосеп Гвардиола рассказал, кто изменил спорт во всём мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кто изменил спорт. По мнению испанского специалиста, наибольшее влияние на мировой спорт оказали Майкл Джордан и Тайгер Вудс. Джордан — американский баскетболист, бывший игрок НБА. Признавался лучшим баскетболистом в истории. Вудс — американский гольфист, 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». Имеет множество рекордов по гольфу.

«Я бы сказал, Майкл Джордан, Тайгер Вудс — две иконы, которые изменили спорт во всём мире. Я думаю, что Майкл Джордан помог сделать баскетбол лучше, и Тайгер, конечно, оказал огромное влияние на гольф», — приводит слова Гвардиолы испанское онлайн-издание Marca.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он возглавлял «Баварию» и «Барселону».