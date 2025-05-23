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Хосеп Гвардиола рассказал, кто изменил спорт во всём мире

Хосеп Гвардиола рассказал, кто изменил спорт во всём мире
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кто изменил спорт. По мнению испанского специалиста, наибольшее влияние на мировой спорт оказали Майкл Джордан и Тайгер Вудс. Джордан — американский баскетболист, бывший игрок НБА. Признавался лучшим баскетболистом в истории. Вудс — американский гольфист, 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». Имеет множество рекордов по гольфу.

«Я бы сказал, Майкл Джордан, Тайгер Вудс — две иконы, которые изменили спорт во всём мире. Я думаю, что Майкл Джордан помог сделать баскетбол лучше, и Тайгер, конечно, оказал огромное влияние на гольф», — приводит слова Гвардиолы испанское онлайн-издание Marca.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он возглавлял «Баварию» и «Барселону».

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