Карло Анчелотти высказался о новой эпохе «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о новой эпохе мадридского клуба. Накануне стало известно, что по окончании сезона стан «сливочных» покинет Лука Модрич. Сам Анчелотти также уйдёт из «Реала» после заключительного матча сезона.

«Можно говорить, что с уходом Модрича „золотое“ поколение полностью ушло. Хотя Карвахаль в клубе, но отсутствует из-за травмы. Но это поколение, как и все другие поколения, когда-нибудь уходят. Из него уже многие ушли: Каземиро, Криштиану Роналду… А «Реал» продолжал и будет продолжать оставаться лучшим клубом в мире», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренером мадридского «Реала» станет Хаби Алонсо.

