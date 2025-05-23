Ерохин: в прошлом году в середине второго тайма мы узнали, что «Динамо» уступает

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин вспомнил развязку чемпионской гонки в РПЛ в прошлом сезоне. Тогда «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и стал чемпионом, потому что московское «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1).

«В прошлом году в середине второго тайма мы узнали, что «Динамо» уступает, и это добавило сил, мы с ещё большим рвением пошли в атаку. Если тебе необходимо забивать, психологически это легче, чем, например, удерживать ничью. Когда пытаешься сохранить нужный счёт, такие матчи нередко заканчиваются плохо. В этом плане хорошо, что сейчас нам нужна только победа. На этом все будут сконцентрированы», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице сезона-2024/2025 чемпионата России. Команда набрала 64 очка за 29 матчей. «Зенит» (63) располагается на второй строчке. Чтобы стать чемпионом, «Зениту» нужно выиграть у «Ахмата» и ждать потери очков от «Краснодара» в матче с «Динамо». «Зенит» сможет стать чемпионом и в случае ничьей, если «Краснодар» проиграет.