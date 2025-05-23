Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: в «Реале» я совершил много ошибок, но ни одна из них не мешала спать по ночам

Анчелотти: в «Реале» я совершил много ошибок, но ни одна из них не мешала спать по ночам
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что не жалеет ни об одном принятом решении за время работы в мадридском клубе. По окончании текущего сезона итальянец покинет пост тренера «сливочных», о чём уже было объявлено официально.

«Жалею ли я о каких-то решениях, которые принял в «Реале»? Нет (смеётся). Я знаю, что совершил много ошибок, очень много. Но поскольку я сделал их настолько много, я не могу выделить одну и сказать, что она повлияла на меня больше всего. Но ни одна из них не мешала мне спать по ночам», — приводит слова Анчелотти AS.

Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала», выиграв три Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два чемпионата Испании, два Кубка и Суперкубка страны. В общей сложности Карло выиграл 15 титулов за шесть лет работы во главе «Реала».

Материалы по теме
Эпоха Анчелотти в «Реале» — всё! Но следующая работа тренера вызывает большие вопросы
Эпоха Анчелотти в «Реале» — всё! Но следующая работа тренера вызывает большие вопросы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android