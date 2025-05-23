Анчелотти: в «Реале» я совершил много ошибок, но ни одна из них не мешала спать по ночам

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что не жалеет ни об одном принятом решении за время работы в мадридском клубе. По окончании текущего сезона итальянец покинет пост тренера «сливочных», о чём уже было объявлено официально.

«Жалею ли я о каких-то решениях, которые принял в «Реале»? Нет (смеётся). Я знаю, что совершил много ошибок, очень много. Но поскольку я сделал их настолько много, я не могу выделить одну и сказать, что она повлияла на меня больше всего. Но ни одна из них не мешала мне спать по ночам», — приводит слова Анчелотти AS.

Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала», выиграв три Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два чемпионата Испании, два Кубка и Суперкубка страны. В общей сложности Карло выиграл 15 титулов за шесть лет работы во главе «Реала».