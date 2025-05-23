«Всё изменилось». Карло Анчелотти высказался об эволюции футбола

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об эволюции мирового футбола. Он заявил, что в этом виде спорта много изменилось.

«Всё изменилось. В один момент я понял, что если не адаптируюсь, то больше не выиграю Лигу чемпионов. В этом процессе мне помог молодой тренерский штаб, который проявлял энтузиазм и старался узнавать что-то новое. Подготовка к матчам сейчас требует гораздо большего анализа, чем раньше. Есть много аспектов, которые не были учтены 20 лет назад. Но, как я уже сказал, у меня был тренерский штаб, который вселил в меня энтузиазм и желание развиваться. Я образца 1995 года сильно отличаюсь от себя же образца 2013-го», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее сегодня стало известно, что Анчелотти покинет пост тренера «Реала» по окончании сезона.