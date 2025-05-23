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Вратарь «Динамо» Мх Магомедов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом»

Вратарь «Динамо» Мх Магомедов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом»
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов высказался в преддверии матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра состоится 24 мая и пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра будет, как всегда, очень сложная. В чемпионате нет проходных игр. Тем более если брать «Ростов», нельзя сказать, что у них нет какой‑то мотивации. У них впереди Суперфинал Кубка России, они будут сконцентрированы и готовы на 100%, как и мы. Нам нужно выигрывать эту игру», — сказал Магомедов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала занимает 12-е место в турнирной таблице, лишь на одно очко опережая идущий в зоне стыковых матчей «Пари Нижний Новгород». «Ростов» располагается на восьмой строчке, набрав 38 очков.

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