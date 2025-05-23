Александр Ерохин назвал самые запоминающиеся моменты после 250 матчей за «Зенит»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о достижении отметки в 250 матчей за клуб. Ерохин стал 24-м футболистом, сыгравшим 250 матчей за «Зенит».

«На самом деле можно сказать, что восемь лет — ​это маленькая жизнь в «Зените». Когда переехали в Петербург, в нашей семье родился сын Фёдор. Каждый год он праздновал с нами чемпионство. Для родителей это отдельное удовольствие, когда дети радуются общим успехам. Можно сказать, это наша семейная радость.

Что касается самого футбола, было много запоминающихся моментов. Например, как мы отмечали чемпионство с фанатами у Петропавловской крепости. Это одно из ярчайших событий. Или матчи Лиги чемпионов. Были сезоны, когда мы выигрывали золотые медали досрочно и в последних турах выходили на поле уже в статусе чемпионов. Это тоже особые эмоции. Много чего было.

Я очень благодарен болельщикам за поддержку с моего первого дня в команде. Благодарен руководству, тренерам и партнёрам, с которыми мы вместе преодолеваем трудности, побеждаем, грустим и радуемся. Я очень ценю тёплые, дружеские отношения, которые у меня сложились и с ребятами, и с персоналом, и с тренерами», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».